Резніков: обмежень для ударів по Криму немає

Україна не має обмежень щодо завдання ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю, повідомляє Голос Америки.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нами Сполученими Штатами та партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де перебуває ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає.

Що стосується зброї, то будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації наноситься або планується ураження, означає, чи можна досягти тієї чи іншої цілі" , - сказав міністр.

Він нагадав, що багато хто не вірив у можливість хоча б підбити крейсер "Москва", однак він потоплений.