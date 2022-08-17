Три лідери G7 підтвердили участь у Кримській платформі
Три лідери G7 – Німеччини, Канади та Японії – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Кримської платформи.
Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда приєднаються до віртуального саміту.
23 серпня через рік після першого саміту президент України ініціював проведення другого саміту Кримської платформи. Він пройде в онлайн-форматі.
На саміт запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи, яких на сьогодні – 48.
Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, який має на меті домогтися деокупації Криму.