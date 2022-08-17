Три лідери G7 підтвердили участь у Кримській платформі

Три лідери G7 підтвердили участь у Кримській платформі
Фото: twitter.com/crimeaplatform

Три лідери G7 – Німеччини, Канади та Японії – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Кримської платформи.

Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда приєднаються до віртуального саміту.

23 серпня через рік після першого саміту президент України ініціював проведення другого саміту Кримської платформи. Він пройде в онлайн-форматі.

На саміт запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи, яких на сьогодні – 48.

Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, який має на меті домогтися деокупації Криму.

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