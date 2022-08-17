ГУР: У армію РФ набирають іноземців з Центральної Азії

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє﻿, що через брак охочих воювати російські окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії.

"Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну, дедалі зменшується. Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян" , — повідомили у ГУР.

Першість в цьому питанні, за даними воєнної розвідки, займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.