Накопичених запасів газу Німеччині вистачить на два місяці - Bloomberg
У разі припинення російських поставок Німеччині вистачить запасів газу менш ніж на три місяці. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Корреспондент.
Так, за словами президента Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулює енергетичний сектор країни), поповнення запасів газу до 95% до листопада покриє потреби в опаленні, промисловості та електроенергії приблизно на 2,5 місяці, якщо Росія повністю припинить постачання.
Зазначається, що наразі сховища заповнені на 77%, що на два тижні випереджає плани щодо заповнення.
"Ми трохи швидше, ніж раніше, заповнюємо сховища, але це не ознака того, що ми можемо розслабитися. Навпаки, це слід розуміти як поштовх", - заявив Мюллер.
За його словами, враховуючи ризик більш прохолодної, ніж зазвичай, осені та ймовірність подальших перебоїв з поставками, встановлена урядом мета із заповнення сховищ на 85% до жовтня може бути складною.