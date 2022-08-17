Накопичених запасів газу Німеччині вистачить на два місяці - Bloomberg

У разі припинення російських поставок Німеччині вистачить запасів газу менш ніж на три місяці. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Так, за словами президента Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулює енергетичний сектор країни), поповнення запасів газу до 95% до листопада покриє потреби в опаленні, промисловості та електроенергії приблизно на 2,5 місяці, якщо Росія повністю припинить постачання.

Зазначається, що наразі сховища заповнені на 77%, що на два тижні випереджає плани щодо заповнення.

"Ми трохи швидше, ніж раніше, заповнюємо сховища, але це не ознака того, що ми можемо розслабитися. Навпаки, це слід розуміти як поштовх" , - заявив Мюллер.

За його словами, враховуючи ризик більш прохолодної, ніж зазвичай, осені та ймовірність подальших перебоїв з поставками, встановлена ​​урядом мета із заповнення сховищ на 85% до жовтня може бути складною.