У ГУР прогнозують "гострі події" на фронті
Найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій. На цьому наголосив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.
"Будуть дуже гострі події на всьому фронті. І йдеться не лише про прив'язку до якихось дат. Зараз багато говорять про День незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати", - зазначив він.
Юсов підкреслив, що наразі активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту.
"Про відступ сьогодні і про те, що Росія відведе свої війська з території України зараз, вони не готові говорити, але Україна звільнятиме всі свої території", - заявив представник ГУР.