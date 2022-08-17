У ГУР прогнозують "гострі події" на фронті

Найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій. На цьому наголосив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Будуть дуже гострі події на всьому фронті. І йдеться не лише про прив'язку до якихось дат. Зараз багато говорять про День незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати" , - зазначив він.

Юсов підкреслив, що наразі активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту.