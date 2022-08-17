СтратКом ЗСУ: українські військові захопили в полон групу окупантів
Українські військові захопили у полон чергову групу російських окупантів. Серед них є найманці із приватної військової компанії Вагнера, повідомляє Новое время.
Відео опубліковано в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.
"Полонені „вагнерівці“ поповнили обмінний фонд", — йдеться у повідомленні.
Під час зйомки один із полонених зізнався, що є найманцем Слов’янського корпусу. У 2014 році він встиг побувати на Донбасі, проте на початку участі в боях отримав поранення і поїхав відновлюватися в Росію.
5 серпня Азов узяв у полон п’ять російських окупантів. Серед них — офіцер.