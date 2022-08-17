Міськрада Дніпра ухвалила рішення про формат навчання у школах

Навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться 1 вересня у дистанційному форматі. Таке рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня, повідомляє﻿ прес-служба.

«Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення» , — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Уроки проводитимуть як у так званому спільному форматі, коли діти разом із вчителем у відеоконференції, так і за типом індивідуальних занять, коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу.

Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку, йдеться в повідомленні.

За всіма деталями та консультаціями батьки можуть звертатися до класних керівників і адміністрацій шкіл.