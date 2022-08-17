РосЗМІ повідомили про призначення нового командувача Чорноморського флоту РФ
Членам військової ради Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі представили нового командувача - віце-адмірала Віктора Соколова, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке посилається на джерела.
Вказується, що членам військової ради пройшло подання, а публічного заходу представлення на посаду не було, і, напевно, не буде у зв'язку із запровадженим у місті "жовтого рівня терористичної небезпеки".
Інше джерело, знайоме особисто із Соколовим відзначило, що в умовах, коли йде війна, ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення – це нормально.
Що цьому передувало:
- 31 липня російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого атакували штаб Чорноморського флоту, запустили із Севастополя.