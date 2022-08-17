Китай відправив до РФ свій військовий контингент для спільних навчань

Китайські війська відправилися до РФ для участі у спільних військових навчаннях Схід-2022, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 17 серпня, повідомили у Міноборони КНР.

Окрім Китаю, у навчаннях візьмуть участь й інші країни, зокрема Індія, Монголія, Таджикистан та Білорусь.

"Мета — поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення здатності реагувати на різні загрози безпеці" , — йдеться у повідомленні.

При цьому Пекін запевняє, що вказані військові маневри «не пов’язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», ймовірно, маючи на увазі російське вторгнення в Україну та реакцію на нього світової спільноти.

За даними The New York Times, попередні спільні навчання КНР та РФ пройшли у травні.

Нагадаємо, що Китай так і не приєднався до міжнародних санкцій проти кремлівського режиму за вторгнення російських військ в Україну, віддавши перевагу нейтралітету в цьому питанні.