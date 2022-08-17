МЗС Литви закликає ЄС ухвалити єдине рішення щодо скасування віз для росіян
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає Євросоюз ухвалити єдине рішення про відміну віз для російських туристів, повідомляє Делфі.
"Найкраще, якби це було європейське рішення, яке б просто скасувало дію цих віз і всі перестали б їх видавати", - сказав міністр журналістам у середу перед засіданням уряду.
Так він висловився після того, як Таллінн прийняв рішення з четверга не пускати в країну російських туристів із візами, що видані Естонією.
Однак Ландсбергіс заявив, що сумнівається у ефективності таких заходів.
"Сьогодні громадянин Росії може отримати візу в консульстві Німеччини, я не знаю, в будь-якому російському місті, де є консульство, і проїхати територією Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі туди, куди він має намір провести відпустку", - сказав він.
За словами міністра, саме тому потрібне рішення на рівні Співтовариства.
Після вторгнення кремлівських військ до України Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських та національних віз громадянам Росії. Аналогічні рішення ухвалили Латвія та Естонія.
Чехія, яка нині головує в ЄС, заявила минулого тижня, що заборона на видачу віз усім громадянам Росії може доповнити санкції, запроваджені Спільнотою щодо Москви.