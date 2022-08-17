Генеральний секретар ООН приїхав до Львова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 17 серпня, приїхав у Львів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє речник генсека у Twitter.

У четвер Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Прессекретар генсека Стефан Дюжаррік напередодні сказав, що Гутерреш обговорить із Зеленським ситуацію на Запорізькій АЕС та «політичне вирішення» повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Раніше в ООН заявили, що готові допомогти Міжнародному агентству з атомної енергії з місією на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС, яка останніми тижнями дедалі частіше зазнає ворожих обстрілів.

У канцелярії Реджепа Ердогана повідомили, що той хоче обговорити з українським президентом відносини України з Туреччиною та можливість "дипломатичного шляху" припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Антоніу Гутерреш приїжджав у Київ із візитом 28 квітня. У цей час Росія завдала ракетного удару по столиці України.