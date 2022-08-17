Естонія планує заборонити в'їзд для росіян із шенгенськими візами

Влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу в коментарі ERR.

За його словами, уряд після анулювання всіх туристичних віз росіян, які були видані Естонією, має намір ще більше обмежити в'їзд в країну для громадян країни-агресора.

Представник МВС Естонії Вейко Комусаар заявив, що пропозиція заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, виданими іншими країнами ЄС, буде оформлено вже до 21 серпня.

Рейнсалу зазначив, що кінцевою метою все одно залишається заборона на в'їзд росіян в масштабах ЄС. На його думку, така міра дозволена законодавством Євросоюзу, оскільки схожі обмеження вводилися під час пандемії коронавірусу, тоді всі держави блоку закрили свої кордони для громадян інших країн.

"Число російських громадян, що в'їхали в ЄС до кінця першого тижня серпня (850 000), на жаль, зростає, тому ми повинні бути в змозі зробити кроки на підтримку перемоги України" , - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Естонії прийняв рішення заборонити в'їзд в країну громадянам РФ з діючими шенгенськими візами, виданими Естонією. Воно набуде чинності 18 серпня.