СтратКом ЗСУ: окупанти готують криваву провокацію в Мелітополі
Російські війська у тимчасово окупованому Мелітополі готують масштабну провокацію, щоб звинуватити українські сили в атаках на мирних жителів, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
У Telegram Стратком уточнює, що окупанти за наказом гауляйтера та колаборанта Євгена Балицького роздають місцевим мешканцям листівки про те, як поводитись під час ударів HIMARS.
"Зазвичай такі дії є поверховим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали", - йдеться у повідомленні.
В управління нагадали, що це не перша спроба окупантів звинуватити ЗСУ в атаках на мирних жителів.
Вони додали, що криваву провокацію окупанти планують організувати, щоб відвернути увагу від «повних провалів на всіх фронтах, вселюдного „куріння у невстановлених місцях“, масового дезертирства у РФ, зміни командирів та начальників».
"ЗСУ ніколи не вело і не вестиме обстріли місцевого населення", — наголошує Стратком.
У середу, 17 серпня, в центрі Мелітополя в районі однієї з комендатур окупантів пролунав потужний вибух.
Також раніше повідомлялося про вибухи біля штабу Єдиної Росії у Мелітополі, де йшла підготовка до псевдореферендуму у Запорізькій області.