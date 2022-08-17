СтратКом ЗСУ: окупанти готують криваву провокацію в Мелітополі

Російські війська у тимчасово окупованому Мелітополі готують масштабну провокацію, щоб звинуватити українські сили в атаках на мирних жителів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У Telegram Стратком уточнює, що окупанти за наказом гауляйтера та колаборанта Євгена Балицького роздають місцевим мешканцям листівки про те, як поводитись під час ударів HIMARS.

"Зазвичай такі дії є поверховим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали" , - йдеться у повідомленні.

В управління нагадали, що це не перша спроба окупантів звинуватити ЗСУ в атаках на мирних жителів.

Вони додали, що криваву провокацію окупанти планують організувати, щоб відвернути увагу від «повних провалів на всіх фронтах, вселюдного „куріння у невстановлених місцях“, масового дезертирства у РФ, зміни командирів та начальників».

"ЗСУ ніколи не вело і не вестиме обстріли місцевого населення" , — наголошує Стратком.

У середу, 17 серпня, в центрі Мелітополя в районі однієї з комендатур окупантів пролунав потужний вибух.

Також раніше повідомлялося про вибухи біля штабу Єдиної Росії у Мелітополі, де йшла підготовка до псевдореферендуму у Запорізькій області.