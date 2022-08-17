У Пентагоні розповіли про сценарій деокупації України

За місяць — від 10 липня до 14 серпня — лінія фронту майже не змінилася ні на користь України, ні Росії. Водночас у Міністерстві оборони США припускають, що переламний момент у війні відбудеться у першій половині вересня, повідомляє Ділова столиця.

Таку оцінку висловив представник Пентагону.

"За місяць жодних видимих поступів. Перелом — перша половина вересня. Закінчення активної фази війни із звільненням правобережної Херсонщини і частини Приазов'я — січень 2023 року. Далі все залежить від багатьох чинників, але ініціатива на той час остаточно буде перехоплена Україною. Повне закінчення гарячої фази — осінь 2023 року" , — описав план звільнення України представник Пентагону.

Нагадаємо, про загострення на фронті, яке очікується найближчими днями, повідомляли також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там нагадали, що вже раніше попереджали про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій.