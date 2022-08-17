ГУР: окупанти почали терміново евакуювати літаки та гелікоптери з Криму

Після вибухів в окупованому Криму російські загарбники терміново відводять свої літаки і гелікоптери вглиб півострова та на територію країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у середу, 17 серпня, у Telegram.

За даними ГУР, після серії вибухів на військових об'єктах окупантів у Криму вони частково переміщують авіацію з аеродромів передового базування на півострові на запасні та аеродроми постійного базування на території Росії.

Розвідка зафіксувала переліт щонайменше 24 літаків і 14 вертольотів, у тому числі в Севастополь, Краснодар, Приморсько-Ахтарськ, Кримськ, Геленджик та Кущевську. Під час перельоту одного з МіГ-31 на борту сталася пожежа.

Також у ГУР розповіли, що 11 серпня до аеродрому Гвардійське перекинули п'ять ворожих літаків Су-27/30 (38-й винищувальний авіаційний полк) і п'ять СУ-34 (559-й бомбардувальний авіаційний полк). У Гвардійському 16 серпня сталися вибухи.

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що після вибухів у Криму командування РФ, швидше за все, стурбоване очевидним погіршенням безпеки на півострові.