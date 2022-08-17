Рєзніков провів переговори з міністром оборони Данії: про що говорили
Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом у середу, 17 серпня, повідомляє Новое время.
"Дуже продуктивна дискусія сьогодні з моїм колегою та великим другом України, міністром оборони України Мортеном Бедсковом", — пише Резніков у Twitter.
Український міністр повідомив, що сторони обговорили результати конференції у Копенгагені, співпрацю між Данією та Україною та посилення можливостей української армії. Резніков також подякував народу Данії за підтримку у протидії агресії РФ.
Бердсков у Twitter повідомив, що його країна продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.
"Данія продовжує рішуче підтримувати ЗСУ та боротьбу за свободу України", - пише він.
Він додав, що робота по конференції в Копенгагені для підтримки української армії триває.