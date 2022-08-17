Рєзніков провів переговори з міністром оборони Данії: про що говорили

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом у середу, 17 серпня, повідомляє Новое время.

"Дуже продуктивна дискусія сьогодні з моїм колегою та великим другом України, міністром оборони України Мортеном Бедсковом" , — пише Резніков у Twitter.

Український міністр повідомив, що сторони обговорили результати конференції у Копенгагені, співпрацю між Данією та Україною та посилення можливостей української армії. Резніков також подякував народу Данії за підтримку у протидії агресії РФ.

Бердсков у Twitter повідомив, що його країна продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.

"Данія продовжує рішуче підтримувати ЗСУ та боротьбу за свободу України" , - пише він.

Він додав, що робота по конференції в Копенгагені для підтримки української армії триває.