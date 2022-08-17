Мінінфраструктури: з портів України вийшли ще три судна з агропродукцією

Ще три судна з українською агропродукцією вийшли з портів Чорноморськ та Одеса в середу, 17 серпня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Facebook.

У відомстві уточнили, що судна PETREL S, SARA та EFE із понад 33 тис. тонн агропродукції на борту вийшли з українських чорноморських портів вранці в середу. Напередодні з українських портів вийшов найбільший караван із п'яти суден, які перевозять майже 110 тисяч тонн продукції. Очікується, що 17 серпня в порти зайде такий самий караван під завантаження більш ніж 70 тонн зерна.

За даними Мінінфраструктури, після початку роботи «зернового коридору» з українських портів вийшли вже 24 судна з 600 тонн агропродукції.

Раніше турецьке Міністерство національної оборони повідомило, що в рамках Стамбульської угоди з українських портів 17 серпня вийшло ще чотири кораблі з соняшниковим шротом, олією та кукурудзою, пише агентство Анадолу.

1 серпня з Одеського морпорту вийшло судно RAZONI з вантажем у 26 тис. тонн кукурудзи під прапором Сьєрра-Леоне — вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

22 липня Україна підписала з Туреччиною і ООН угоду про розблокування експорту українського зерна через порти в Чорному морі. Росія підписала з Туреччиною та ООН дзеркальний договір, Україна безпосередньо не підписувала жодних договорів із країною-агресором.

Угода стосується експорту з українських портів Одеса, Чорноморськ і Південний. Контроль портів залишається за українською стороною; жодні судна, крім тих, які забезпечуватимуть експорт зерна та пов’язаної продукції, не можуть увійти в порти.

У Туреччині створили інспекційні групи з представників усіх сторін, які перевіряють вантажі та персонал. Інспекцію проводять лише у гаванях, на вході та виході з Турецької протоки.

У Мінінфраструктури заявили, що через три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції.