Кулеба й Блінкен скоординували подальшу підтримку України зброєю
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, головною темою в якій була військова допомога Україні для захисту від агресії РФ, повідомляє Європейська правда.
Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.
"Зброя була основним фокусом моєї телефонної розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Ми скоординували подальші постачання зброї від США і партнерів. Військова допомога Україні скорочує тривалість війни і залишається найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи та світу", - зазначив він, додавши подяку за незмінну підтримку США.
Американська сторона ще не оприлюднила комюніке за підсумками розмови.
Нагадаємо, раніше 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.