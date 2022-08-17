Кулеба й Блінкен скоординували подальшу підтримку України зброєю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, головною темою в якій була військова допомога Україні для захисту від агресії РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.

"Зброя була основним фокусом моєї телефонної розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Ми скоординували подальші постачання зброї від США і партнерів. Військова допомога Україні скорочує тривалість війни і залишається найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи та світу" , - зазначив він, додавши подяку за незмінну підтримку США.

Weapons were the focus of my call with @SecBlinken: we coordinated further supplies from the U.S. and partners. Military aid to Ukraine shortens the war and remains the best investment in the long-term security of Europe and the world. Grateful for the unfaltering U.S. support. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 17, 2022

Американська сторона ще не оприлюднила комюніке за підсумками розмови.

Нагадаємо, раніше 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.