Заява окупантів у Херсонській області щодо необхідності проведення «референдуму» одночасно з «ДНР» може бути сигналом про те, що загарбники змушені вкотре перенести його терміни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Заява окупаційної влади на Херсонщині про необхідність проведення «референдуму» одночасно з «ДНР», після «звільнення» всієї території Донецької області є сигналом про те, що орки, можливо, змушені в черговий раз перенести терміни проведення «референдуму" , — написав заступник голови облради.

Він зазначив, що для цього є причини: відсутність підтримки населення, нездатність сформувати хоча б мінімальну кількість виборчих комісій, розуміння того, що шоу виходить відверто убогим. Є ще одна ймовірна причина — страх політичних наслідків, коли після проведення шоу та фактично анексії Херсонської області ЗСУ деокупує регіон.

За словами Соболевського, ворогам доведеться змиритися зі втратою вже нібито своїх територій.

"Якщо це так, то вони вже розуміють, як розвиватимуться події в області, і що окупантам, які «пригостилися», настав час збирати речі або ж готуватися до смерті" , — зазначив заступник голови обряду.

Наприкінці червня Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій ЗСУ, повідомив, що російські окупанти планують провести псевдореферендуми щодо створення «республік» на тимчасово захоплених територіях у Херсонській та Запорізькій областях 11 вересня.

У Білому домі заявляли, що російські окупанти готуються до анексії територій, захоплених після 24 лютого, і хочуть повторити ті самі схеми із псевдореферендумами, що й у 2014 році.

Українська розвідка та СБУ також фіксують підготовку окупантів до проведення фіктивних «референдумів».