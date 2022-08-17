Енергоатом: в Україні створено штаб для моніторингу ситуації на ЗАЕС

На базі компанії Енергоатом створили кризовий штаб на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС, тимчасово захопленій російськими окупантами, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому в Facebook у середу, 17 серпня.

Глава Міненерго Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, президент Енергоатому Петро Котін, голови Дніпропетровської та Запорізької ОВА і ДСНС у Запоріжжі провели інспекцію служб, сил і засобів, відповідальних за радіохімічний, біологічний та ядерний контроль.

За словами міністра енергетики, до штабу увійшло широке коло міністерств, відомств та установ, він працює цілодобово і відстежує ситуацію навколо ЗАЕС. Монастирський заявив, що небезпека в районах біля станції зберігатиметься, доки там перебувають російські окупанти. Глава МВС наголосив, що відповідальність за те, що відбувається на ЗАЕС, лежить на країні-терористі Росії, а Україна має готуватися до різних можливих сценаріїв.

"Ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною та продовжує погіршуватися. Останні три тижні посилилися спроби російських загарбників пошкодити обладнання станції. Для цього вони обстрілюють і саму ЗАЕС, і лінії, якими вона з'єднується з об'єднаною енергосистемою України. Це дуже небезпечно" , - заявив президент Енергоатому.

Котін також сказав, що окупанти хочуть відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми та спробувати підключити її до окупованого Криму.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав мешканців тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріли Росією Запорізької атомної електростанції.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС.

Україна закликає МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію.