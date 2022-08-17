Шмигаль: Україна отримає 450 млн канадських доларів на закупівлю газу

Канада виділила Україні 450 млн канадських доларів на закупівлю газу для проходження опалювального сезону, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую Джастіну Трюдо, Христі Фріланд й усьому канадському народу за непохитну підтримку України в боротьбі за свободу та демократію" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 19 липня Кабінет міністрів затвердив фіксовану ціну на газ для виробників тепла та гарячої води до 31 травня 2023 року, що дозволить не піднімати тарифи на ці види послуг для населення.

29 липня Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану

Кабінет міністрів з метою економії енергоресурсів планує знизити мінімальну температуру у житлових приміщеннях узимку – мінімум становитиме 16 градусів.

Старт опалювального сезону в Україні заплановано на 15 жовтня – змінити це можуть лише погодні умови.