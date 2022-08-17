Терехов: окупанти завдали удару по Харкову, горить багатоповерхівка
Російські військові завдали удару по Салтівському району Харкова, внаслідок чого в багатоповерховому житловому будинку почалася сильна пожежа, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки… На місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі", — зазначив він.
Терехов додав, що інформації про жертв і постраждалих наразі немає.
Як повідомлялось, зранку 17 серпня Штаб оборони Харківської області зафіксував запуск понад 5 ракет із Білгорода.