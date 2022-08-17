Мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці

У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області стався вибух, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.﻿, повідомляє Новое время.

"Черговий бавовка для русні в Кирилівці", - пише він у Telegram.

Федоров додав, що раніше окупанти завезли до Кирилівки військову техніку, «злякавшись, що в Мелітополі до неї дістануть ЗСУ».

"Що ж, наші сили всюди: і зовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпалює не лише сонце" , — додав мер Мелітополя.

У центрі окупованого Мелітополя вдень 17 серпня пролунав потужний вибух. Федоров уточнював, що вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя, де розташована одна з комендатур окупантів.

Також, за даними Федорова, війська РФ повністю заблокували виїзд із тимчасово захопленого Мелітополя.