Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по гуртожитку в Харкові
Російські окупанти ввечері в середу, 17 серпня, завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова, повідомляє Новое время.
Президент Володимир Зеленський опублікував у Telegram-каналі відео з місця ракетної атаки. Будівлю гуртожитку повністю зруйновано.
"Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимось", — наголосив він.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару по Салтівці загинули шість людей, 16 дістали поранення.
Харків і область щодня зазнають російських обстрілів. У Харківській обласній прокуратурі 7 серпня повідомили, що через дії окупантів в області загинули понад 1000 мирних жителів, удвічі більше - поранені. Серед загиблих 50 дітей.