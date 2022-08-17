Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по гуртожитку в Харкові

Російські окупанти ввечері в середу, 17 серпня, завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова, повідомляє Новое время.

Президент Володимир Зеленський опублікував у Telegram-каналі відео з місця ракетної атаки. Будівлю гуртожитку повністю зруйновано.

"Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимось" , — наголосив він.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару по Салтівці загинули шість людей, 16 дістали поранення.

Харків і область щодня зазнають російських обстрілів. У Харківській обласній прокуратурі 7 серпня повідомили, що через дії окупантів в області загинули понад 1000 мирних жителів, удвічі більше - поранені. Серед загиблих 50 дітей.