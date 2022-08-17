ОК "Північ": окупанти цілий день обстрілювали Сумську область

Російські війська вкотре обстріляли Сумську область, пошкодження та руйнування отримали житлові будинки та цивільна інфраструктура, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

Станом на 21:30 17 серпня, з території РФ було здійснено два обстріли Сумської області, де було значно пошкоджено та зруйновано житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

У першій половині дня, за даними оперативного командування, в області зафіксовано 17 вибухів. Ворог атакував, ймовірно, зі ствольної артилерії на території Шалигинської територіальної громади. Вогонь вели із району російського населеного пункту Локоть. Пошкодження отримали приватні споруди та будівля сільського будинку культури.

З 18:20 за годину зафіксовано ще 21 вибух. Встановлено, що ворог знову використав ствольну артилерію та завдав ударів по території тієї ж громади. Внаслідок ворожого обстрілу через пожежу повністю зруйновано приватні подвір'я, а також пошкоджено лінії електропередач.

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.