У Франції прогнозують нову хвилю COVID-19

У Франції вважають, що восени варто очікувати ускладнення ситуації з COVID-19. Пік пандемії прогнозують на початок навчального року, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це заявила президентка французького Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров’я, професор імунології Бріжит Отран.

"Найбільш вірогідний сценарій - пік епідемії на початку навчального року. Чи це буде пов’язано з новим варіантом, чи з поверненням холодів? Ми не віщуни, але майже точно буде хвиля восени" , - сказала вона.

Отран пояснила, що це зовсім не означає збільшення смертей або серйозності хвороби, оскільки ще є "важелі активації" для боротьби з вірусом, зокрема, в країні ще залишається дуже багато невакцинованих чи неревакцинованих людей.

До слова, за останніми зведеними даними, щонайменше 79,6% французів отримали всі необхідні дози. Однак нинішні темпи вакцинації є занадто повільними.