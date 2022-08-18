У Кабулі в мечеті прогримів вибух: є загиблі

У столиці Афганістану Кабулі прогримів потужний вибух під час вечірньої молитви. Внаслідок інциденту загинуло щойнаменше 3 людей і ще десятки поранені, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

На місце події оперативно прибули машини швидкої допомоги.

Представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що внаслідок вибуху є вбиті та поранені, але не уточнив, скільки саме.

Своєю чергою італійська неурядова організація Emergency, яка керує лікарнею в Кабулі, вказує, що в результаті вибуху зазнали поранення 27 пацієнтів, троє з них померли.