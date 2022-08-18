Свято 18 серпня: що заборонено в переддень Спаса
18 серпня, в переддень Яблучного Спаса, або Преображення Господнього, вшановується пам’ять мученика Євсигнія з Антіохії. В народі цей день прозивали Євстигней-житник, і мав він свої неповторні звичаї, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
18 серпня День ангела святкують: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.
Що треба зробити в цей день
Колись 18 серпня збирали і молотили перший ячмінь, і випікали з нього хліб.
Вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.
На Євстигнія колись їли сиру цибулю. В народі вірили, що це принесе міцне здоров'я і енергію. Якщо цибуля занадто гірка, то її запивали квасом або компотом.
Треба навести лад у домі і дворі, підготуватися до Спаса. Адже 19 серпня працювати не можна. В цей день варто зібрати кошик для освячення з яблуками, грушами, сливами, виноградом, городиною, колосками, барвінком тощо.
Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.
Прикмети цього дня
- Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень.
- Грім з ранку віщує дуже спекотну погоду.
- Багато дощових хробаків вилізло - чекай скоро дощу.
- Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.
- Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.
Що не можна робити 18 серпня
- Відкладати справи на потім, брати щось у борг.
- Голосно розмовляти, кричати, сваритись, бажати комусь зла, співати.
- Ходити босоніж по траві.
- Планувати далекі подорожі.
- Робити важливі покупки.
- Їсти скоромне - м'ясо, молоко, яйця, оскільки триває Успенський піст.
- Спати вдень - болітиме спина.
- Після сутінків небажано виходити з дому, щоб не сталося біди.