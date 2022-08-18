Свято 18 серпня: що заборонено в переддень Спаса

18 серпня, в переддень Яблучного Спаса, або Преображення Господнього, вшановується пам’ять мученика Євсигнія з Антіохії. В народі цей день прозивали Євстигней-житник, і мав він свої неповторні звичаї, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

18 серпня День ангела святкують: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.

Що треба зробити в цей день

Колись 18 серпня збирали і молотили перший ячмінь, і випікали з нього хліб.

Вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.

На Євстигнія колись їли сиру цибулю. В народі вірили, що це принесе міцне здоров'я і енергію. Якщо цибуля занадто гірка, то її запивали квасом або компотом.

Треба навести лад у домі і дворі, підготуватися до Спаса. Адже 19 серпня працювати не можна. В цей день варто зібрати кошик для освячення з яблуками, грушами, сливами, виноградом, городиною, колосками, барвінком тощо.

Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.

Прикмети цього дня

Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень.

Грім з ранку віщує дуже спекотну погоду.

Багато дощових хробаків вилізло - чекай скоро дощу.

Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.

Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 18 серпня