Вибух у мечеті Кабула: кількість жертв різко зросла

Кількість загиблих унаслідок вибуху в мечеті у столиці Афганістану Кабулі різко зросла. Число жертв досягло 10.﻿ Про це, з посиланням на Xinhua, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"Щонайменше десятеро людей, серед яких відомий священник, були вбиті під час вибуху, що прогримів у мечеті Кабула під час вечірньої молитви" , - зазначили в агентстві.

Журналісти також зазначають, що до медичних закладів Кабула надійшло 27 поранених вибухом, серед них є діти.

"За словами очевидців, вибух вчинив смертник" , - додає Xinhua.

A huge explosion has struck a mosque in #Kabul's PD17 during evening prayers. As many as 35 people may have been wounded or martyred. #KABULBLAST #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/0BaGsqh9Vh — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) August 18, 2022

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі потужний вибух прогримів під час вечірньої молитви в мечеті.