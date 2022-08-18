В Алжирі вирують лісові пожежі: вогонь уже забрав десятки життів
У східних провінціях Алжиру нині вирують масштабні лісові пожежі. Стихія вже забрала щонайменше 26 життів. Про це, з посиланням на Xinhua, пише Олег Васьків, РБК-Україна.
Міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд заявив, що вогонь убив 24 особи у найсхіднішій провінції Ель Тарф і ще двох - у північно-східній провінції Сетіф.
Журналісти зазначають, що загалом на усій території Алжиру вирує 39 лісових пожеж у 14 східних провінціях.
"За підтримки авіації вогнеборці протистоять стихії", - додає Xinhua.
Нагадаємо, у серпня 2021 року в лісових пожежах в Алжирі загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів.
Вони пішли з життя рятуючи місцевих жителів від стихії, що спустошує гірські ліси і села на схід від столиці країни.