В Алжирі вирують лісові пожежі: вогонь уже забрав десятки життів

У східних провінціях Алжиру нині вирують масштабні лісові пожежі. Стихія вже забрала щонайменше 26 життів.﻿ Про це, з посиланням на Xinhua, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд заявив, що вогонь убив 24 особи у найсхіднішій провінції Ель Тарф і ще двох - у північно-східній провінції Сетіф.

Журналісти зазначають, що загалом на усій території Алжиру вирує 39 лісових пожеж у 14 східних провінціях.

"За підтримки авіації вогнеборці протистоять стихії" , - додає Xinhua.

Нагадаємо, у серпня 2021 року в лісових пожежах в Алжирі загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів.

Вони пішли з життя рятуючи місцевих жителів від стихії, що спустошує гірські ліси і села на схід від столиці країни.