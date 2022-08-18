Ідеальна шарлотка з яблуками: покроковий рецепт
Шарлотка зі свіжими літніми яблуками - ідеальний десерт до молока або чаю. Пекти її просто, а інгредієнти вже точно знайдуться у вас в холодильнику і кухонній шафі, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Яблука - 3 великих або 6 маленьких
- Яйця великі - 3 шт.
- Цукор - 200 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Сіль - щіпка
- Борошно - 160 г
- Розпушувач - 0,5 ч. л.
Покрокове приготування
Збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса повинна стати пишною і світлою.
Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до яєць з цукром. Акуратно перемішайте за допомогою віночка (не використовуючи міксер).
Наріжте яблука.
Змастіть форму вершковим маслом, зверху посипте тонким шаром борошна. Або вистеліть пергаментом.
Викладіть яблука, залийте тістом. Перемішайте яблука з тістом.
Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.