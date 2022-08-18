Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).﻿ Про це йдеться у заяві Fitch, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.

"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%" , - йдеться в повідомленні.

При цьому аналітики зазначають, що рейтинг "CC" показує невирішені ризики стійкості боргу, що є наслідком нападу Росії.

"Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, додаючи і без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними.