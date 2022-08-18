ОВА: збільшилась кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову

Унаслідок ворожих обстрілів Харкова кількість поранених та загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на 9:15 дві людини загинули, 18 - отримали поранення, в тому числі 2 дитини.

Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.

"Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни" , - зазначив Синєгубов.