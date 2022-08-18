Розвідка Британії: РФ невміло використовує танки в Україні

У щоденному зведенні британської розвідки йдеться про те, що російські війська не змогли встановити динамічний захист на свої танки, що є повторенням помилок Першої чеченської війни, повідомляє Українська правда.

"Сильне зношування російських основних бойових танків в Україні, швидше за все, частково пов'язане з тим, що Росія не змогла встановити та належним чином використати адекватну динамічну броню (ERA)" , - йдеться у повідомленні.

При правильному використанні динамічний захист знижує ефективність снарядів, що наближаються, до того, як вони потраплять у танк.

"Це говорить про те, що російські сили не виправили культуру неефективного використання ERA, яка сягає Першої чеченської війни 1994 року" , - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам "катапультування вежі", які добре задокументовані на відео очевидців з України.