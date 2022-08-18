Естонія зазнала наймасштабніших кібератак за останні 15 років

Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року після демонтажу радянського монумента в Нарві﻿. Про це заявив заступник віце-канцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Луука Крістян Ільвес, повідомляє Ділова столиця.

"Спроби DDoS-атак були спрямовані як на державні установи, так і на приватний сектор. За деякими короткими та незначними винятками веб-сайти залишалися повністю доступними протягом дня. Напад залишився практично непоміченим в Естонії" , — написав Ільвес на своїй сторінці у Facebook .

У квітні та травні 2007 року Естонія зазнала найбільшої кібератаки, організованої іноземною державою у світовій кіберісторії того часу.

Внаслідок організованої Росією атаки постраждали сайти держави, банків, преси та політичних партій.

Нагадаємо, за розпорядженням уряду Естонії 16 серпня в Нарві та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли до військового музею неподалік столиці.