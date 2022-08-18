Регіони: окупанти обстріляли Харків, Нікополь та Миколаївщину

За минулу добу окупанти завдали ударів по Донеччині, Харкову і Харківській області, Нікополю та Дніпропетровщині, Запоріжжю та Миколаївщині.﻿﻿ Про це, з посиланням на звіт глав ОВА станом на 08:00 18 серпня, повідомляє Українська правда.

Вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Внаслідок ворожої атаки одна людина отримала поранення. Об’єкт зазнав незначних руйнувань.

На Дніпропетровщині ворог знову ударив по Криворізькому та Нікопольському районах. Нікополь обстріляли двічі. Поранена жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 будинків, господарські споруди, автівки, школа, магазин та храм. Пошкоджені також два газогони та лінії електропередач. У Криворізькому районі під удар ворожих "Ураганів" потрапила Апостолівська громада. Минулося без жертв та руйнувань.

Вночі окупанти завдали удару по Харкову, ракетою знищили 3-поверховий будинок на Салтівці. 7 людей загинули, 17 поранених Зранку вдарили ще раз, близько 5 влучань, у Слобідському та Холодногірському районах.

У Слобідському районі – влучання в гуртожиток, 18 поранених, вже 2 загиблих. Робота служб триває. Зранку також було влучання в Красноград, зруйновані будинки, попередньо – двоє поранених, ще розбирають завали. По області протягом доби росіяни обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівській райони.

На Луганщині протягом минулої доби 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганської області та Донеччини. Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і примусили відступити.

Вже проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла. Окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.

На Донеччині протягом ночі — ракетний удар по Торецьку, авіаудар по Бахмуту. Артилерійський обстріл Торецька (смт Залізне) триває й досі. Є поранені цивільні.

Обстріл селища Світле: влучення у приміщення сільгосппідприємства. Без жертв. За минулу добу — обстріли ракетами ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією. Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, с. Федорівка, с. Нетайлове та інші населені пункти. Пошкоджено 35 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, 4 одиниці сільгосптехніки, дві будівлі комунального підприємства, школа. За добу по області — 3 загиблих, 6 поранених цивільних. Евакуація населення триває.

На Миколаївщині зранку — обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок. Орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині значні вибухи лунали у Новокаховській громаді та на території Бериславського району. ЗСУ знищили базу російських військових, яка була розташована у Новій Каховці.

Майже три місяці жителі Херсонщини без мобільного та Інтернет-зв’язку. Наразі окупанти запускають в Херсоні нового провайдера на базі захопленого раніше обладнання "Норми" та "Київстар". Відтепер споживачі цих провайдерів будуть використовувати російський інтернет "МірТелеком".

Активно на території області окупанти використовують пропагандистські матеріали. На захоплених місцевих телеканалах у новинах виходить низка відеосюжетів про перспективи приєднання Херсонщини до Росії, а також масовий пошук кадрів у різні установи.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.