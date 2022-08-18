Anadolu: в Україну їде Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прямує до України. Про це, з посиланням на Anadolu, повідомляє Корреспондент.

У складі делегації також голова турецької дипломатії Мевлют Чавушоглу, міністр нацоборони Хулусі Акар, голова Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, голова Управління оборонпрому при Адміністрації президента Ісмаїл Демір, офіційний представник правлячої Партії справедливості та розвитку Омер Челік і деякі інші члени турецького уряду.

Склад турецької делегації доповнить генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.

У Львові Ердоган зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, який напередодні прибув в Україну.

Як повідомив заступник представника генсека Фархан Хак, під час зустрічі Гутерреш обговорюватиме можливості для деескалації війни.

Водночас генсек ООН планує підняти питання про переміщення суден з українських портів у Чорне море, про експорт продовольства і зерна, а також про ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Завтра Гутерреш відвідає один із трьох українських портів.