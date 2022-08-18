У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1889 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,
- артилерійських систем – 1010 (+17) од,
- РСЗВ - 265 (+2) од,
- засобів ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 234 (+1) од,
- гелікоптерів – 197 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
- крилатих ракет - 190 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7) од,
- спеціальної техніки - 93 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.