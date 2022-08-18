У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1889 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,

артилерійських систем – 1010 (+17) од,

РСЗВ - 265 (+2) од,

засобів ППО - 136 (+0) од,

літаків – 234 (+1) од,

гелікоптерів – 197 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),

крилатих ракет - 190 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7) од,

спеціальної техніки - 93 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.