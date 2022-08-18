У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1889 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1010 (+17) од,
  • РСЗВ - 265 (+2) од,
  • засобів ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 234 (+1) од,
  • гелікоптерів – 197 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
  • крилатих ракет - 190 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 93 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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