КМІС: Українці хочуть сильну руку та держконтроль за інформацією

За результатами опитування КМІС, більшість українців вважає, що державі під час війни більше потрібен сильний лідер, а не демократична система управління.

"Більше респондентів віддають перевагу ідеї сильної держави/сильного керівництва, а не демократії в країні. Також є підстави вважати, що на тлі війни запит на "сильну руку" зростає" , - стверджують у Київському міжнародному інституті соціології.

Зокрема, 58% вважають, що для України зараз важливішим є сильний лідер, тоді як демократичну систему назвали важливішими лише 14% опитаних.

КМІС

Ще більший консенсус помітний щодо втручання президента у діяльність парламенту та уряду – 79% називають його виправданим для посилення оборони. У тому, що розподіл повноважень важливо зберігати навіть під час війни, переконані 16%.

КМІС

Також 57% респондентів вважають, що під час війни влада має притягувати до відповідальності громадян за поширення "шкідливих" для держави поглядів. Водночас 37% переконані, що будь-хто повинен мати можливість публічно висловлювати свої погляди, не побоюючись переслідувань влади.

КМІС

52% заявили, що доцільність виборів після завершення воєнного стану є менш пріоритетною. На їхню думку, після воєнного стану потрібно буде зосередитися на інших питаннях. Водночас 40% вважають, що важливо своєчасно провести вільні та чесні вибори.

Також більшість українців (60%) хочуть більшого контролю держави за інформацією в Інтернеті. Не поділяють такої думки 30%.

КМІС

Схвально ставляться до телемарафону "Єдині новини" як до методу формування загальної точки зору 65%, а не поділяють такої думки 17%.

Водночас 60% також хочуть, щоб ЗМІ мали змогу обґрунтовано критикувати дії влади. На підтримку лінії влади виступає 32% опитаних.

Дослідження громадської думки відбувалося у липні. Воно складалося з двох частин: щоденникового опитування та телефонних інтерв'ю.

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого). У вибірку не увійшли жителі територій, які були тимчасово не підконтрольні владі України до 24 лютого (АР Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%.

Методом щоденникового опитування було опитано 100 респондентів. Польовий етап дослідження продовжувався з 6 по 15 липня. Повідомляється, що серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Щонайменше 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені та економічно неактивні групи. Усі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном та майже щодня споживають новини через різні медіа. Щонайменше 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.