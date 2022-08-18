МОН: в Україні 15% закладів освіти пошкоджено або зруйновано

В Україні пошкоджено або зруйновано 15% закладів загальної середньої освіти.Про це на відкритті Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни - незламні у війні" сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє Укрінформ.

"261 повністю зруйнований заклад освіти, 2 061 - пошкоджений. Це 15%. 1 300 закладів під окупацією. І ми на сьогодні (перед 1 вересня - ред.) вже говоримо, ... що основне мобілізаційне завдання наше - запуск освітнього процесу" , - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що попри надскладну ситуацію за останні пів року 347 тисяч дев'ятикласників, 224 тисячі одинадцятикласників отримали свідоцтва про освіту.

З цієї кількості 1 153 документи щодо здобуття повної загальної середньої освіти та 907 свідоцтв про здобуття базової освіти видані через дипломатичні установи України за кордоном.

Наразі, за даними МОН, які навів Шкарлет, за кордоном перебуває 640 842 учні, 22 333 вчителі.

Загалом в Україні 79 015 учнів є внутрішньо переміщеними особами.