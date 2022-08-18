В НБУ розповіли, як працюватимуть банки 24 серпня

Цьогоріч через воєнний стан День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Про це повідомили﻿ у прес-службі Національного банку України.

У період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тому система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 24 серпня працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і в мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.