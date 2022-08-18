Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС

За даними Українського гідрометеорологічного інституту, за таких погодніх умов, які спостерігаються 15-18 серпня, у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б України, але зачепило б і сусідні держави: воно б загрожувало не лише Києву, а й окупованим територіям Донбасу, повідомляє Українська правда.

Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року.

Результати моделювання атмосферного перенесення та дисперсії радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.

WRF прогноз метеорологічних умов було розраховано на основі глобальних прогностичних даних GFS з просторовою роздільною здатністю 0,5о та часовою дискретністю 3 години.

Радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для кожного із джерел). Для радіоактивних аерозолів було використано характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр 1 мкм, стандарте відхилення 2 мкм.

Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно.

"Відповідно до результатів розрахунків, протягом 15-18 серпня 2022 р. найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км. Причому практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС.

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути м. Києва.

Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частину Білорусі, Польща, країни Балтії).