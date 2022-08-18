У декількох містах повідомляється про замінування об'єктів інфраструктури
У четвер, 18 серпня, у Тернополі, Кропивницькому та Вінниці знову повідомляється про замінування об'єктів.
Тернопіль
"Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста. На місці працюють відповідні служби", - повідомив мер міста Сергій Надал.
Він закликав містян не наближатись до цих об'єктів.
Пізніше він повідомив, що інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.
Кропивницький
Як повідомила Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко, правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів на Кіровоградщині. Інформацію перевіряють.
Кореспондентам Суспільного відомо про такий випадок на ринку "Колгоспний" у Кропивницькому.
Вінниця
Як повідомляє місцеве видання Вінниця.info, надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів цивільної інфраструктури.
Повідомлялось також про обмеження руху транспорту за трьома напрямками.
Пізніше у Ситуаційному центрі повідомили, що біля залізничного та автовокзалів рух транспорту відновили. Інформацію про замінування не підтвердили.