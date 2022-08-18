У четвер, 18 серпня, у Тернополі, Кропивницькому та Вінниці знову повідомляється про замінування об'єктів.

Тернопіль﻿

"Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста. На місці працюють відповідні служби" , - повідомив﻿ мер міста Сергій Надал.

Він закликав містян не наближатись до цих об'єктів.

Пізніше він повідомив, що інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

Кропивницький﻿

Як повідомила Суспільному﻿ речниця поліції області Віталіна Бевзенко, правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів на Кіровоградщині. Інформацію перевіряють.

Кореспондентам Суспільного відомо про такий випадок на ринку "Колгоспний" у Кропивницькому.

Вінниця

Як повідомляє місцеве видання Вінниця.info, надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів цивільної інфраструктури.

Повідомлялось також про обмеження руху транспорту за трьома напрямками.

Пізніше у Ситуаційному центрі﻿ повідомили, що біля залізничного та автовокзалів рух транспорту відновили. Інформацію про замінування не підтвердили.