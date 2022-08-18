Критичного дефіциту ліків в Україні немає - МОЗ
В Україні на даному етапі немає критичного дефіциту медикаментів, але через війну можуть виникати перебої з їхніми поставками. Про це в інтерв'ю розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.
"Сказати, що у нас критично немає якихось ліків - такого немає. Але чи можуть десь виникати певні перебої - так, це можливо з огляду на низку факторів", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що на початку війни в Україні були деякі проблеми з медикаментами: з інсулінами - через логістичні проблеми, потім - з L-тироксинами та еутироксом, коли його викупили.
"На сьогодні такого немає. У мереж, у дистриб'юторів, на складах є запаси лікарських препаратів, і ми можемо керувати цими поставками", - запевняє міністр.