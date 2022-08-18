Критичного дефіциту ліків в Україні немає - МОЗ

В Україні на даному етапі немає критичного дефіциту медикаментів, але через війну можуть виникати перебої з їхніми поставками. Про це в інтерв'ю розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

"Сказати, що у нас критично немає якихось ліків - такого немає. Але чи можуть десь виникати певні перебої - так, це можливо з огляду на низку факторів" , - сказав Ляшко.

Він нагадав, що на початку війни в Україні були деякі проблеми з медикаментами: з інсулінами - через логістичні проблеми, потім - з L-тироксинами та еутироксом, коли його викупили.