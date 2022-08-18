У Британії розпочався масштабний страйк працівників транспорту

У Британії десятки тисяч працівників транспортної сфери розпочали чотириденний страйк у рамках тривалого спору про заробітну плату та умови праці, повідомляє Корреспондент.

У протестах беруть участь члени Профспілки залізничного та морського транспорту (RMT), Асоціації найманих працівників транспорту (TSSA) та профспілки Unite.

Зазначається, пасажири поїздів, столичного метро та автобусів зіткнуться з проблемами найближчими днями.

Так, у четвер та суботу на 80% скоротяться залізничні перевезення: половину ліній буде закрито. А в п'ятницю очікуються перебої у роботі лондонського метро та на автобусних маршрутах.

Очікується, що протести вплинуть на рух недільних ранкових поїздів.

Транспортні профспілки Британії вимагають гарантій відсутності примусових звільнень, підвищення заробітної плати та обіцянок не змінювати в односторонньому порядку умови праці.