Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію
Президент України Володимир Зеленський створив у Бердянську Запорізької області міську військову адміністрацію та призначив її начальника.
Про це йдеться на сайті президента.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Відповідальність за виконання заходів з утворення адміністрації покладена на Генштаб та Запорізьку ОДА.
Також президент своїм розпорядженням призначив начальника Бердянської міської військової адміністрації:
"Призначити Галіціну Вікторію Леонідівну начальником Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області", — йдеться в розпорядженні.