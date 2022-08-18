Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський створив у Бердянську Запорізької області міську військову адміністрацію та призначив її начальника.

﻿Про це йдеться на сайті﻿ президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Відповідальність за виконання заходів з утворення адміністрації покладена на Генштаб та Запорізьку ОДА.

Також президент своїм розпорядженням призначив начальника Бердянської міської військової адміністрації: