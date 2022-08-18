Фонд Притули на гроші українців купив супутник

Сергій Притула повідомив , що його фонд купив доступ до бази даних супутникових знімків для українських сил оборони за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями.

"Українці, ви – космос. Ми купили супутник.

Це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази супутникових знімків сузір'я ICEYE, і цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед.

Тепер наша армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато" , - заявив Притула.

За словами Притули, на сьогоднішній день ICEYE має найбільш розвинену технологію радарної супутникової зйомки. Цей договір є серйозним кроком у забезпеченні критичних потреб українського уряду щодо даних спостереження та суттєвої допомоги нашим Збройним силам.

ICEYE володіє найбільшим у світі сузір'ям SAR супутників та забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, вночі і крізь хмари, йдеться також в прес-релізі фонду Притули.

Купівля доступу до системи ICEYE реалізована за кошти українців, які вдалося зібрати в рамках загальнонаціонального проекту "Народний Байрактор" 22-24 червня 2022 року фонду Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим.

Компанія "Baykar" надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином, волонтери отримали можливість направити 600 млн. гривень на купівлю супутника.