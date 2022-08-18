У Харкові оголошено жалобу

П'ятницю, 19 серпня, у Харкові оголосили днем ​​жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів минулої ночі. Про це в ефірі телемарафону сказав харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє Корреспондент.

"Жодна картинка, навіть телевізійна, не може передати жах, який відбувається у Харкові. Ми прийняли рішення, що завтра у Харкові буде оголошено день жалоби за всіма загиблими. На місці розбору завалів зібралися харків'яни, всі зі сльозами на очах. Працюють служби ДСНС, працюють психологи, швидка і комунальні служби" , – повідомив мер міста.

Терехов повідомив, що внаслідок ракетних ударів у Харкові загинули 10 людей, ще 20 отримали поранення, а під завалами можуть перебувати ще три–п'ять осіб.

У поліції Харківської області повідомили, що удару по житловому будинку в Салтівському районі ввечері 17 серпня було завдано ракетою Іскандер, виготовленою у 2020 році.