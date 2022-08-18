Почалися переговори Зеленського з Ердоганом

У Львові почалася зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Раджепа Тайїпа Ердогана. Про це, з посиланням на турецький телеканал A Haber, повідомляє Корреспондент.

Під час візиту в Україну він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

За даними турецьких ЗМІ, Ердоган планує запропонувати Зеленському організувати зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, а також запропонує оголосити режим припинення вогню.