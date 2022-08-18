ДСНС: кількість жертв ракетного удару по Харкову зросла до 12

Внаслідок ракетного удару по Салтівському району Харкова 17 серпня загинули щонайменше 12 людей та отримали поранення ще 20, повідомляє Українська правда.

Про це говорить Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

"На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих. Усі вони цивільні. Багато літніх і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поряд із зруйнованим будинком немає".

У ДСНС наголосили, що аварійно-рятувальні роботи все ще продовжуються. Рятувальники витягли з-під завалів 4 людей – усі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Загалом поранення отримали щонайменше 20 людей.

Пожежу, яка виникла внаслідок влучення ракети до житлового будинку, вдалося остаточно ліквідувати о 10:55. На місці працює близько 80 рятувальників та 18 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна техніка.

Близько 21:30 російська ракета потрапила до триповерхового житлового будинку у Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. Раніше повідомлялося по 7 загиблих.